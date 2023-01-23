『帆布工房(はんぷこうぼう) ショルダーバッグ ショルダーバッグ メンズ レディース キャンバス ショルダーバッグ 斜め掛け B5 帆布 3X【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 05時 18分に出品され03月14日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
帆布工房(はんぷこうぼう) ショルダーバッグ ショルダーバッグ メンズ レディース キャンバス ショルダーバッグ 斜め掛け B5 帆布 3X
【商品説明】
・【サイズ】:約高さ26cm×幅23cm×マチ7cm【メイン素材】: 綿【ポケット数】:外側オープンポケット×2、ファスナーポケット×2、マグネットホックポケット×1 内側：オープン×2、ファスナーポケット×1【開閉方法】:ホック 【重さ】470ｇ
・コンパクトで斜めがけしやすいショルダーバッグはちょっとしたお出かけや、荷物の少ない方や、荷物が多いときのサブバッグ的に使えて便利です。
・ムラ染め感のある10号帆布使用した「帆布工房ヴィンテージII」シリーズのショルダーバッグ。本革ギボシベルトがアクセントの流行に左右されないメンズ・レディースどちらも使えるデザインです。
・メイン素材: 綿
・本体はマ
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7659円
497 入札履歴
終了
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