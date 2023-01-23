『【XS413192H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 20時 11分に出品され04月30日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【XS413192H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。

高彩色

3500K

23ミディアム

共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特長です。

【XS413192H】オーデリック ダウンライト マルチユニバーサル LED一体型 【odelic】 商品カテゴリ 住宅設備機器の小松屋 YAHOO店 照明器具 オーデリック スポットライト 家具、インテリア 照明、電球 シーリングライト、天井照明 シーリングライト

商品コード 127168