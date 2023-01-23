『フィットシーツ 敷き布団カバー ダブル・ダブルロング共通 2枚組 日本製 綿100% 和式 ワンタッチシーツブルー MU-14【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 46分に出品され03月28日 04時 46分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 敷き布団用カバー

【商品名】

フィットシーツ 敷き布団カバー ダブル・ダブルロング共通 2枚組 日本製 綿100% 和式 ワンタッチシーツブルー MU-14



【商品説明】

・4色

・サイズ:ダブル・ダブルロング共通：150×220cm(全周ゴム仕様)

・洗濯機洗い可（ネット使用）、日本製

・綿100%



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。