『アバ ABBA - Voyage (Limited Edition) (Picture Disc Vinyl) LP レコード 輸入盤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 11時 17分に出品され03月19日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,646円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Voyage (Limited Edition) (Picture Disc Vinyl)

アーティスト: ABBA

アーティスト(日本語): アバ

現地発売日: 2021/11/12

レーベル: Universal Import



その他スペック:

Limited Edition (限定版)/ピクチャーディスク仕様