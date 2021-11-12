『アバ ABBA - Voyage (Limited Edition) (Picture Disc Vinyl) LP レコード 輸入盤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 11時 17分に出品され03月19日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,646円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タイトル: Voyage (Limited Edition) (Picture Disc Vinyl)
アーティスト: ABBA
アーティスト(日本語): アバ
現地発売日: 2021/11/12
レーベル: Universal Import
その他スペック:
Limited Edition (限定版)/ピクチャーディスク仕様
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落札価格7646円
157 入札履歴
終了
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