『エースジーン ショルダーバッグ メンズ ホバーライト2 抗菌・抗ウィルスポケット 10.1インチタブレット収納可 No.67613 グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 10時 46分に出品され03月31日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,638円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エースジーン ショルダーバッグ メンズ ホバーライト2 抗菌・抗ウィルスポケット 10.1インチタブレット収納可 No.67613 グレー



【商品説明】

・ショルダー全長:132cm

・タテ20cmxヨコ28cmxマチ10cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・メイン素材: ポリエステル

・重量:290g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 32.90 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エースジーン

ショルダーバッグ

メンズ

ホバーライト2

抗菌・抗ウィルスポケット

10.1インチタブレット収納可

No.67613

グレー