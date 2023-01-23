『NIMARUNI CAT5e 屋外仕様 2重被覆 LANケーブル 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 ブラック (5【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 23時 11分に出品され03月14日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,637円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NIMARUNI CAT5e 屋外仕様 2重被覆 LANケーブル 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 ブラック (5
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7637円
980 入札履歴
終了
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