『Ampoule アロマライト アロマランプ 照明 おしゃれ テーブルランプ リビング ダイニング 寝室 デスク 卓上 カフェ アンティーク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 08時 51分に出品され04月21日 08時 51分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ampoule アロマライト アロマランプ 照明 おしゃれ テーブルランプ リビング ダイニング 寝室 デスク 卓上 カフェ アンティーク



【商品説明】

・【サイズ】180H・110φ（mm）【素材】スチール・ガラス・天然木 【重量】約0.8kg【付属電球】E12 14W ナツメ球×１個 【付属品】アロマ皿・紙フタ・紙ヘラ・天然石

・お部屋やベッドサイドで、お気に入りのアロマでリラックス。 柔らかなあかりは間接照明にも。 電球でアロマをあたためるので、ふんわりアロマが香ります。

・まるで西洋雑貨のようなアンティーク感。 支柱・取っ手はヘアライン塗装を施したアンティークな仕上がりのアロマランプ 。

・アロマライトとしてだけでなく、消灯時はインテリア雑貨として飾ってもとってもオシャレです。

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【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 1.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。