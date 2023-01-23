『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース アジュール×ラピス D3204121-1324 2021年モデル メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 04時 36分に出品され03月20日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース アジュール×ラピス D3204121-1324 2021年モデル メンズ



【商品説明】

・メイン素材: 100D ナイロン リップストップ， 210D ナイロン

・容量: 8L

・留め具の種類: ファスナー

・重量: 530g



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。