『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース アジュール×ラピス D3204121-1324 2021年モデル メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 04時 36分に出品され03月20日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース アジュール×ラピス D3204121-1324 2021年モデル メンズ
【商品説明】
・メイン素材: 100D ナイロン リップストップ， 210D ナイロン
・容量: 8L
・留め具の種類: ファスナー
・重量: 530g
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 45.20 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7631円
234 入札履歴
終了
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