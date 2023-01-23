『リプナー 3レイヤー ウェザージャケット #5001 メンズ ブラック XLサイズ LIPNER LGS-35001711 返品種別B【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 29分に出品され03月21日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 在庫状況：お取り寄せ/透湿性、耐水性に優れた防水ジャケット。水の侵入を防ぐファスナーを使用し、裾のドローコードを絞ることにより、ウェアのバタつきを抑え、雨風の侵入を軽減します。雨の日の自転車通勤時や、野外でのアクティビティ時で活躍します。/[LGS35001711]

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ リプナー

3レイヤー

ウェザージャケット

#5001

メンズ

ブラック

XLサイズ

LIPNER

LGS-35001711

返品種別B