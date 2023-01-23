『ある女学生の日記 DVD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 15時 51分に出品され03月10日 15時 51分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）ある女学生の日記 DVD

掲載されている商品写真は代表写真となっておりますので

外箱、説明書等は付属しない場合がございます。

用途機能として最低限の付属品はお送りしますが

気になる方は購入前に質問ください。



またカートリッジ・インクなど

消耗品に関しましては

基本付属しません。

※スーパーファミコン・ファミコンソフトは、

ソフトのみとなります。

※CD・DVDはレンタルアップ品も含みます 。