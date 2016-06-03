『[輸入盤DVD]News / News Live Tour 2015 White: Deluxe Edition【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 32分に出品され03月04日 03時 32分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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種別：DIGITAL VIDEO DISC

ジャンル：Rock

発売日：2016/6/3

ディスク枚数：3