『ブートブラック 江戸屋ブラシ 馬毛 江戸屋ブラシ馬毛 白馬毛 20cm×6cm×2.5cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 10分に出品され03月07日 01時 10分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブートブラック 江戸屋ブラシ 馬毛 江戸屋ブラシ馬毛 白馬毛 20cm×6cm×2.5cm



【商品説明】

・成分:馬毛



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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馬毛

江戸屋ブラシ馬毛

白馬毛

20cm×6cm×2.5cm