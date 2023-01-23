『ブートブラック 江戸屋ブラシ 馬毛 江戸屋ブラシ馬毛 白馬毛 20cm×6cm×2.5cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 01時 10分に出品され03月07日 01時 10分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブートブラック 江戸屋ブラシ 馬毛 江戸屋ブラシ馬毛 白馬毛 20cm×6cm×2.5cm
【商品説明】
・成分:馬毛
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7630円
713 入札履歴
終了
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