『【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m ブルー U2C-APCL10BUX5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 11時 44分に出品され03月10日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C(TM) to Lightningケーブル。 USB-C(TM)端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpadなどとの接続が可能。