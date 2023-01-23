『【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m ブルー U2C-APCL10BUX5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 11時 44分に出品され03月10日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C(TM) to Lightningケーブル。 USB-C(TM)端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpadなどとの接続が可能。
ラックス USBケーブル1.5mAタイプとBタイプラックスマンLUXMAN JPU-150
¥ 7624
AI-DVIP/DVIP-S10 AI シングルリンク長尺ケーブル AI-DVIP/DVIP-S10 (長さ：10m)
¥ 7623
ミヨシ イーサネット対応ハイスピード巻取りHDMIケーブル マイクロコネクタ 1.2m ブラック HDM-HERD12/BK
¥ 7623
J5 create USB3.0 to HDMI slim display adapter JUA355
¥ 7623
audioquest オーディオクエスト USBケーブル シナモン（USB Type C-B）《USB2/CIN/0.75M/CB》USB2
¥ 7622
StarTech.com VGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHD
¥ 7622
StarTech.com USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ USB-C - VGA/ DVI/ HDMI 4K対応 CDP
¥ 7621
パナソニック HDMIケーブル RP-CHKX20-K
¥ 7621
カーダッシュフラッシュマウント AUX USBポート1.5Mパネル デュアルUSB延長ケーブルアダプター
¥ 7619
ネットワーク機器 vacan CAT6A 屋外用 LANケーブル 2重被覆 PoE対応 コネクタ付き 20m
¥ 7617
エレコム CAC-L20BK 「D-sub15ピン(ミニ)ケーブル/ノーマル/20m/ブラック」
¥ 7617
国内正規品TetherTools テザーツールズ TetherPro USB-C to USB-C (4.6m) BLK CUC15-BLK
¥ 7613
iFormosa HDMI 4K エクステンダー 120m 延長器 HDMI to RJ45 to HDMI ２個セット IF-HDMI-E
¥ 7613
AC200V電源ケーブル C19：L6-20プラグ 250V-20A UPS・PDU・サーバーに
¥ 7613
StarTech.com 15m ハイスピードHDMIケーブル 4k対応HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル ウルトラ/Ultra H
¥ 7611
ヒラメ ポンプヘッド 縦カムセット
¥ 7611
電動工具 マキタ(Makita) ドライバー ビット セット 31本セット バッテリー型 ケース 付属 B-69901 並行輸入品
¥ 7610
（まとめ買い） ELPA CAT6フラット10 LAN-FT1100(W) ×3
¥ 7610
落札価格7630円
369 入札履歴
終了
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