『CASETiFY MagSafe 対応 ミラーケース iPhone 12 - シルバー (ブラックバンパー)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 16時 09分に出品され04月24日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CASETiFY MagSafe 対応 ミラーケース iPhone 12 - シルバー (ブラックバンパー)
【商品説明】
・MagSafe &ワイヤレス充電に対応。
・iPhone 12 対応
・原料の50%にリサイクル素材を使用し、100%再生可能なパッケージでお届け。
・最大1.5mの落下試験をクリア。
・鏡のような反射性をもつ、ミラーケース。
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 17.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7630円
615 入札履歴
終了
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