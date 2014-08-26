『Budgie / Never Turn Your Back On A Friend (UK盤) (輸入盤LPレコード)【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 20時 51分に出品され03月26日 20時 51分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2014/8/26 発売

輸入盤

レーベル：IMPORTS

収録曲：