『ゾーン(Zone) 保温卓上ポット マッド 1L サーモジャグ Singles 331805【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 53分に出品され03月25日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,625円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
数あるストアの中で当ストアをご覧頂きましてありがとうございます。
サイズ?: 19xh22
材質:本体/ポリプロピレン、中瓶/ホウケイ酸ガラス
生産国:中国
最後までお読みいただきありがとうございました。
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落札価格7625円
948 入札履歴
終了
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