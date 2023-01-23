『Helinox(ヘリノックス) アウトドア コットレッグ(12PCS) 1822193 キャンプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 19時 17分に出品され04月26日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 他モールにて併売しておりますので!とは違うロゴが描かれた段ボールで配送される事がありますのでご了承下さい。

重量:480g(510g) ※()内はスタッフバッグ込みの重量です。

サイズ:22×22×29mm

収納サイズ:130×5×370mm