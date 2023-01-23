『《TIMEX》Camper オリジナルキャンパー TW2R13800 復刻 36mm メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 31分に出品され03月17日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1854年アメリカ、に生まれた「ウォーターベリークロックカンパニー」を母体に、やがて大量生産によって誰にでも手の届く時計づくりをモットーとするタイメックス社として発展をとげました。世界で初めて光る文字盤、また歴代アメリカ大統領も愛用のアイアンマンシリーズなど、ユニークな製品コンセプトと手ごろな価格帯により、常に高い人気を得ています。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ 《TIMEX》Camper

オリジナルキャンパー

TW2R13800

復刻

36mm

メンズ