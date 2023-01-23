『CMR 1/18 ポルシェ 917K GULF 1970 No.6 6H Watkins Glen Redman 完成品 CMR147-1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 27分に出品され03月08日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CMR 1/18 ポルシェ 917K GULF 1970 No.6 6H Watkins Glen Redman 完成品 CMR147-1
【商品説明】
・CMR 1/18スケールミニカー。
・ダイキャストモデル。
・生産国:中国
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 16.70 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
CMR 1/18 ポルシェ 917K GULF 1970 No.6 6H Watkins Glen Redman 完成品 CMR147-1
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落札価格7623円
220 入札履歴
終了
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