『CMR 1/18 ポルシェ 917K GULF 1970 No.6 6H Watkins Glen Redman 完成品 CMR147-1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 27分に出品され03月08日 07時 27分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CMR 1/18 ポルシェ 917K GULF 1970 No.6 6H Watkins Glen Redman 完成品 CMR147-1



【商品説明】

・CMR 1/18スケールミニカー。

・ダイキャストモデル。

・生産国:中国



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ CMR

1/18

ポルシェ

917K

GULF

1970

No.6

6H

Watkins

Glen

Redman

完成品

CMR147-1