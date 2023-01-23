『Columbia コロンビア リュック リュックサック デイパック バックパック 30L B4 撥水 PU8022 メンズ レディース 男女兼用 学生 男子 女子 ジュニア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 23分に出品され03月27日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品：Columbia(コロンビア) リュック PU8022
ポイント：・素材にコロンビア独自開発の撥水機能「オムニシールド」テクノロジーを施しており、水や汚れをしっかりと弾きます。
・背面、ショルダーベルトにはクッション材がはいっているので、快適な背負い心地。中央に通岐路を設けた通気性の良い構造。
・チェストベルトでズレ落ち防止！
・B4サイズ対応。
・前面にファスナーポケットは使用頻度の高いアイテム収納に活躍。
・両サイドのメッシュポケットは500mlPETや折り畳み傘の収納に便利。
容量：約30L
サイズ：H50×W29×D17cm
ショルダーベルト：約〜97cm
重量：約730g【Black・Green・Purple】約740g【Cool Grey Heather】
素材：420D HD（ポリエステル）× 600D（ポリエステル）【Black・Green】420D（ナイロン）× 900D（ポリエステル）【Cool Grey Heather】600D（ポリエステル）【Purple】
ポケット：[外側]ファスナーポケット×2、メッシュポケット×2 [内側]オープンポケット×1
カラー：Black(012)・Green(013)・Cool Grey Heather(019)・Purple(559)
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落札価格7623円
674 入札履歴
終了
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