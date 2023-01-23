『ウイスキー ゲーム・オブ・スローンズ・ ラガヴーリン9年 46度 700ml 箱付_あすつく対応 シングルモルト 洋酒 whisky【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 37分に出品され04月08日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 米HBOのテレビドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ (GOT)」とのコラボボトル。



味わいはスモークしたキャラメルバナナとバニラ、焦げたマシュマロで始まり、軽く乾いた、わずかに塩味のあるキャラメルに落ち着きます。