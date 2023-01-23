『（お得！6個セット販売）NEW美女クリエイト 美女メイクナイトパッチ ロングタイプ 眉間ツルン 美容パッチ フェイスパック 目元【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 09分に出品され03月06日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【送料無料】

内容量／32パッチ（14パッチ×2シート）×6個セット販売。



日本製



成分／ミネラルオイル、水添

（スチレン/ブタジエン)コポリマー、

(スチレン/イソプレン）コポリマー、スクワラン、

水添ポリ（C６−１４オレフィン）、

アセチルヘキサペプチド−８、パルミチン酸レチノール、他



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