『（お得！6個セット販売）NEW美女クリエイト 美女メイクナイトパッチ ロングタイプ 眉間ツルン 美容パッチ フェイスパック 目元【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 09分に出品され03月06日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【送料無料】
内容量／32パッチ（14パッチ×2シート）×6個セット販売。
日本製
成分／ミネラルオイル、水添
（スチレン/ブタジエン)コポリマー、
(スチレン/イソプレン）コポリマー、スクワラン、
水添ポリ（C６−１４オレフィン）、
アセチルヘキサペプチド−８、パルミチン酸レチノール、他
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落札価格7623円
791 入札履歴
終了
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