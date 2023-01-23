『(OFT) [ステンレスファウンテン] 犬 猫 ペット用 自動循環 水飲み 給水器 濾過 清潔 給水器 給水機 流れる【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 12時 16分に出品され03月16日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ(約)：幅22.5×奥27.5×高10.5cm
重量(約)：0.8kg
容量(約)：1.8L
付属品：ポンプ、ポンプケース、ACアダプター、活性炭フィルター×1
材質：【上蓋・受け皿】ステンレス
【ポンプケース】ABS樹脂
生産国：中国(企画・デザイン/アメリカ)
メーカー：Pioneer Pet Products，LLC
(OFT) ステンレスファウンテン
(犬 猫 ペット用 自動循環 水飲み 給水器 濾過 清潔 給水器 給水機 流れる)
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落札価格7623円
174 入札履歴
終了
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