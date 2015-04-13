『心響−ＫＯＤＯＵ−（完全限定盤）／西城秀樹【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月17日 16時 27分に出品され05月17日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 西城秀樹

販売会社/発売会社：Ｂａｔｔｌｅ ＣＲＹ Ｓｏｕｎｄ

発売年月日：2015/04/13

JAN：4562396230240

規格品番：BCSB58001

／／特典〜豪華ブックレット（４０ｐ）付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＣＤ Ｊ‐ポップ ポップス CD、音楽ソフト、チケット 邦楽 歌謡曲

JANコード/ISBNコード 4562396230240

商品コード 0017347549