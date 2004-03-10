『ＴＨＥ ＫＩＮＧ ＯＦ ＦＩＧＨＴＥＲＳ ＮＥＯＧＥＯ’ｓ ＳＯＵＮＤＴＲＡＣＫ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＭＥＭＯＲＩＡ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 17分に出品され03月13日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（ゲーム・ミュージック）
販売会社/発売会社：（株）ソニー・ミュージックディストリビューション(（株）ソニー・ミュージックディストリビューション)
発売年月日：2004/03/10
JAN：4571169965012
規格品番：DECX1
対戦格闘ゲーム「ＴＨＥ ＫＩＮＧ ＯＦ ＦＩＧＨＴＥＲＳ」の、１９９４年の第１作誕生より１０周年を記念して制作されたメモリアルボックス。ＴＨＥ ＫＩＮＧ ＯＦ ＦＩＧＨＴＥＲＳのデモムービーを収録したＤＶＤ付き、ヒロアキによるオリジナル・デザインによるスリーブケースに収納したＢＯＸ仕様。 （Ｃ）ＲＳ
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4571169965012
商品コード
0001444868
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