『（正規品）ソト PB-8H 火口8号 SOTO キャンプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 07時 30分に出品され03月21日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：ソト / SOTO

商品名：PB-8H 火口8号



メーカー品番：PB-8H

JANコード：4953571135083



プロパンバーナー部品です。炎形状、炎温度、発熱量が火口によって変わります。火口外径：75mm 長さ：160mm