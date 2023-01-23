『Oxford University Press Lets Go 5th Edition Level 4 Teacher Cards【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 01時 07分に出品され04月03日 01時 07分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
定評ある教授法に基づく Lets Go は、国境を越えて世界中の先生方に長年愛用されてきた児童英語教材。
楽しみながら英語に親しめるゲームや歌、グループワークを盛り込み、学習を始めたばかりの子どもたちも自然に発話できるようデザインされています。
Lets Begin(Level 1と2)では、アルファベットやフォニックスを学習し、スムーズに上のレベルに進むための基礎固めをします。
Level 1-6の各レベルには、厳選された3種のリーディングテキストと理解度をチェックするテストを取り入れており、新鮮で心が躍るような内容で学習者の興味を引き付けます。
ティーチャー・パック 付属の「Teachers Resource Center」は、指導のヒントなどの補助教材や、テスト、アクティビティのほか、簡単にご利用いただける様々なコンテンツや機能を搭載した教師用オンラインサイトです。
Oxford University Press Lets Go 5th Edition Level 1 Teacher Cards
¥ 7623
Nrsv Catholic Bible Journal Edition Cloth Over Board Blue Comfort Print: Holy Bible (Hardcover)
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition 5 Class Audio CDs （4）
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition 5 Class Audio CDs （4）
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition 2 Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition 2 Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition 1 Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition 1 Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition Starter Class Audio CDs （4）
¥ 7620
Oxford University Press English File 2nd Edition Starter Class Audio CDs （4）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Pre-Intermediate Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Pre-Intermediate Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Elementary Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Elementary Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Intermediate Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Intermediate Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Upper-Intermediate Class Audio CDs （5）
¥ 7620
Oxford University Press English File 3rd Edition Upper-Intermediate Class Audio CDs （5）
¥ 7620
落札価格7623円
919 入札履歴
終了
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