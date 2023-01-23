『【10%クーポン対象】ゴルフ アンパスィ ロゴプリント半袖ポロシャツ AMS9703V1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 23時 14分に出品され04月16日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ホワイト ／ ネイビー ／ レッド ／ グリーン ／ イエロー

素材 本体:ドライ鹿の子（ポリエステル100%） ／ 衿部分:リブ（ポリエステル100%）

機能 ストレッチ ／ 吸汗速乾 ／ UVPROTECT



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ロゴプリント半袖ポロシャツ