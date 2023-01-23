『松興堂 黒 テトロン製 居合 袴 27号【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 47分に出品され03月29日 22時 47分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
松興堂 黒 テトロン製 居合 袴 27号
【商品説明】
・テトロン製の居合道衣です。
・縮み：なし
・腰板下から裾までの長さ：約85cm
・色落ち：なし
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7622円
432 入札履歴
終了
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