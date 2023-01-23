『YACONE テント ワンタッチテント 3?4人用 2WAY テント 二重層 設営簡単 uvカット加工 ワンタッチ キャンプ アウトドア 防【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 02時 29分に出品され03月10日 02時 29分に終了予定です。即決価格は7,621円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YACONE テント ワンタッチテント 3?4人用 2WAY テント 二重層 設営簡単 uvカット加工 ワンタッチ キャンプ アウトドア 防
【商品説明】
・【uvカット】強い陽射しの日でも大丈夫なuvカット加工、真夏の強い紫外線をしっかりとカットします。また、テントにランタンフックと収納ポケットが内蔵されています。
・【サイズ】外帳(約)240*210*130 cm 内帳(約)：200＊180＊130cm 折りたたみサイズ(約)73*12*15 cm 重量：(約)3.4kg
・【プライバシー保護】密閉性の高いフルクローズドアを採用！雨水や風の侵入を防ぎたい時だけでなく、ビーチや野外フェスなど、人が多いシーンでのプライバシー保護にも！
・【用途】アウトドア、野外フェス、ビーチ、登山、キャンプ、運動会などの屋外場合に適用されています。設置も持ち
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 69.00 cm
重量 : 3.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7621円
431 入札履歴
終了
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