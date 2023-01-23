『ALICE+OLIVIA STACE 顔 シルクブラウス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 08時 14分に出品され04月19日 08時 14分に終了予定です。即決価格は11,940円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ♡ #lvzilvzi’s_Closet出品一覧 ♡



★ #Alice_and_Olivia_lvzilvzi ☆



ご覧頂きありがとうございます！



サイズ XS Ｓ M Ｌ

XS 肩幅39 バスト96 袖丈62 着丈62

S 肩幅40 バスト100 袖丈63 着丈63

M 肩幅41 バスト104 袖丈64 着丈64

L 肩幅42 バスト108 袖丈65 着丈65



◆ ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。専用ページよりご購入ください。



◆ 素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。



◆ 通関の関係で、紙タグが付属してない場合はございます。予めご了承ください



◆ なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。



◆ 折り畳んで発送しますので、シワが多少付きます。シワを理由の返品が受付ません、ご了承ください。



◆ 海外からの輸入品のため、発送までに少なくとも一週間程度お時間をいただきます。ご了承ください。



◆ 他にも色々洋服を出品中なので、良かったらご覧ください。



==============================



#アリス＋オリビア_lvzilvzi



==============================



#ワンピース#ドレス#ニット#セーター#カーディガン#Tシャツ#シャツ#ブラウス#ジャケット#スカート#衣装#パーティー#結婚式#二次会#ウエディング#謝恩会#歓迎会#送別会#発表会#参観日#クラブ#ホステス#モデル#aliceandolivia#DOEN#REFORMATION#ZADIGETVOLTAIRE #SEZANE#ZIMMERMANN#MAJE#ISABELMARANT#ADIDAS#CATHERINE_DEANE#アリスオリヴィア#AliceOlivia 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アリスアンドオリビア

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ALICE+OLIVIA

STACE 顔 シルクブラウス