『アークライト アウトリブ 完全日本語版 (2-4人用 25-100分 14才以上向け) ボードゲーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月15日 14時 45分に出品され05月15日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,620円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト アウトリブ 完全日本語版 (2-4人用 25-100分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・対象年齢 :14才以上
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7620円
409 入札履歴
終了
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