『トーラ リュック リンクルナイロンB/カウレザー キャメル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 48分に出品され03月30日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,618円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[トーラ] リュック リンクルナイロンB/カウレザー キャメル



【商品説明】

・タテ38cmxヨコ30cmxマチ13cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・持ち手の全長:35cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン 牛革

・重量:500g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 39.80 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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