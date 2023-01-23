『トーラ リュック リンクルナイロンB/カウレザー キャメル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 48分に出品され03月30日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,618円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[トーラ] リュック リンクルナイロンB/カウレザー キャメル
【商品説明】
・タテ38cmxヨコ30cmxマチ13cm
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・持ち手の全長:35cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン 牛革
・重量:500g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 39.80 cm
奥行 : 47.60 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7618円
548 入札履歴
終了
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