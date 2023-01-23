『[ルクス] 本牛革 オーバルリュック ハンド 肩掛け 3way tby1911n-00s ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 04時 38分に出品され03月09日 04時 38分に終了予定です。即決価格は7,617円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タテ25cmxヨコ18cmxマチ9cm
ポケットの数:3(外側1/内側2)
重量:580g
持ち手の全長:24cm
ショルダーストラップ付き(全長93cmx2本)
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落札価格7617円
542 入札履歴
終了
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