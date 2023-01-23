『Melissa & Doug Super Smile Dentist Kit With Pretend Play Set of Teeth And D【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 21時 50分に出品され04月28日 21時 50分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Melissa & Doug Super Smile Dentist Kit With Pretend Play Set of Teeth And Dental Accessories 25 Toy Pieces - Pretend Dentist Play Set， Dentist Toy， Dentist Kit For Kids Ages 3+
|ブランド名
|商品コメント
| 25-piece dentist play set with realistic pretend play dental care essentials to give cleanings， treat cavities， and fit retainers and braces on an over-sized set of pretend teeth
Includes set of pretend teeth， dry-erase marker， examination tools， toothbrush， toothpaste tube， dental rinse bottle and cup， 2 gauze pads， 3 tooth polish cups， top and bottom retainers and braces， mask， reusable ID tag on a lanyard， double-sided reusable activity card
Use dry-erase marker to mark “decay” then clean with vibrating tool with interchangeable polishing and drill heads or toothbrush; back 4 teeth wiggle and lift to practice pretend extractions
A fun and engaging way to teach good dental health practices， and to ease kids’ fears or feelings of stress associated with a visit to the dentist
Makes a great gift for preschoolers， ages 3 to 6， for hands-on， screen-free play
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0000772086110
商品コード
YS0000042038528672
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落札価格7616円
421 入札履歴
終了
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