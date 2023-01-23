『無限太陽エネルギー エルジン NEW ソーラー ダイバー FK1426S-BL2 プレミアム２年間 メーカー保証 ムーズメント 日本製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 21分に出品され03月12日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・一度のフル充電で暗闇でも6か月間連続稼働

・強靭なオールステンレス仕上げ

・完全200M防水のダイバーズ仕様

・逆回転防止付回転ベゼル

・電池交換不要ソーラームーブメント使用

ムーブメント 高品質・JAPAN製ソーラークォ−ツ

平均月差±20秒以内

仕様 ガラス：強化クリスタルガラス

ケース：ステンレス（約直径41×12mm）

ベルト：ステンレス無垢（最大内周：約22cm）

留め具：ワンプッシュ式

重さ：約120g

文字盤 ３時位置にカレンダ−表示、暗闇でも見やすい蓄光インデックス

防水機能 200M防水防水（200m）

メーカー保証 安心のプレミアム2年間メーカー保証

その他 正規品 （JAN：4981981426392）



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FK1426S-BL2

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