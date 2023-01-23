『チョコレート GODIVAゴディバ レジェンデールトリュフ 9粒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 19分に出品され03月19日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
チョコレート トリュフ、ボンボン
【商品名】
GODIVAゴディバ レジェンデールトリュフ 9粒 チョコレート
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7615
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¥ 7615
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¥ 7615
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¥ 7615
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¥ 7615
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チョコレート ギフト 高級 PeopleTree（ピープルツリー）チョコレート オーガニック ビター （プレーン） 50g 22個セット 送料無料
¥ 7615
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¥ 7615
ハーシー チョコレートシロップ 623g×12本
¥ 7612
セモア 90％ダークチョコ 80g 17セット 001005
¥ 7610
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中沢乳業 Ｎ ショコラティエ 500ｇ ?4個セット
¥ 7610
ゴディバ (GODIVA) ゴールドコレクション 20粒入
¥ 7608
リンツ(Lindt) エクセレンス・70%カカオ 100ｇ×20個 （個包装 ハイカカオ スイス 高級チョコレート ダークチョコ）
¥ 7608
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¥ 7605
落札価格7616円
46 入札履歴
終了
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