『Hosa SKT-2100 30m スピコン-スピコン スピーカーケーブル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 07時 21分に出品され04月15日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Hosa SKT-2100 30m スピコン-スピコン スピーカーケーブル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 40.30 cm

重量 : 4.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。