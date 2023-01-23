『Hosa SKT-2100 30m スピコン-スピコン スピーカーケーブル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 07時 21分に出品され04月15日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hosa SKT-2100 30m スピコン-スピコン スピーカーケーブル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 39.60 cm
奥行 : 40.30 cm
重量 : 4.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7616円
645 入札履歴
終了
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