『フルラ FURLA 母の日セット 小物 カードケース PDG7FSE HSF000 フルラ セット レザー エクストラ ラージ クレジット カード コイン ケース レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 14時 09分に出品され04月30日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フルラ FURLAの小物（カードケース）です。
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ブティックライン
無地レザーにロゴプレートがオシャレなカードケースです。ファスナー開閉で小銭や折り畳んだ紙幣も入り、フラグメントケース(ミニ財布)やコインケースとしても使用可能。前後にオープンポケットやカード入れが付いて収納力抜群。純正BOX付きで、プレゼントにも最適です！
PDG7FSE HSF000 (1)01B00 TALCO (2)05A00 ROSA CHIARO (3)02A00 CREMA
安い！早い！丁寧！ 新品・本物のみ取扱い 安心のブランド通販は、インポートコレクションYR！
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落札価格7616円
682 入札履歴
終了
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