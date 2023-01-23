『フルラ FURLA 母の日セット 小物 カードケース PDG7FSE HSF000 フルラ セット レザー エクストラ ラージ クレジット カード コイン ケース レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 14時 09分に出品され04月30日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フルラ FURLAの小物（カードケース）です。

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ブティックライン

無地レザーにロゴプレートがオシャレなカードケースです。ファスナー開閉で小銭や折り畳んだ紙幣も入り、フラグメントケース(ミニ財布)やコインケースとしても使用可能。前後にオープンポケットやカード入れが付いて収納力抜群。純正BOX付きで、プレゼントにも最適です！





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