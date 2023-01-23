『ZECK （ゼック） スノーゴーグル ゴーグル LZ-18J アジアンフィット マットブラック スノーボード スキー ダブルレンズ 平面レン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 01時 45分に出品され03月18日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZECK （ゼック） スノーゴーグル ゴーグル LZ-18J アジアンフィット マットブラック スノーボード スキー ダブルレンズ 平面レン
【商品説明】
・フィット ： ASIAN FIT / アジアンフィット
・フレームカラー：マットブラック
・モデル ： LZ-18J
・レンズ/可視光線透過率 RUBY CLEAR ルビークリア / 85% UV カット 曇り止め
・付属品 ： マイクロバック
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 11.30 cm
奥行 : 20.10 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7615円
357 入札履歴
終了
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