『ZECK （ゼック） スノーゴーグル ゴーグル LZ-18J アジアンフィット マットブラック スノーボード スキー ダブルレンズ 平面レン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 01時 45分に出品され03月18日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZECK （ゼック） スノーゴーグル ゴーグル LZ-18J アジアンフィット マットブラック スノーボード スキー ダブルレンズ 平面レン



【商品説明】

・フィット ： ASIAN FIT / アジアンフィット

・フレームカラー：マットブラック

・モデル ： LZ-18J

・レンズ/可視光線透過率 RUBY CLEAR ルビークリア / 85% UV カット 曇り止め

・付属品 ： マイクロバック



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 11.30 cm

奥行 : 20.10 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。