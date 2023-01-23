『Smarty 世界代表選手も愛用 動画付 サウナスーツ レディース メンズ ダイエット 上下セット ３点セット 洗濯可 大量発汗 ランニング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 57分に出品され05月10日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Smarty 世界代表選手も愛用 動画付 サウナスーツ レディース メンズ ダイエット 上下セット ３点セット 洗濯可 大量発汗 ランニング
【商品説明】
・【その他詳細】抗菌防臭機能。洗濯機での洗濯や脱水が可能。トップスにポケットを採用。袖口裾口は収縮性があり、発汗や体温上昇を サ ポ ー ト します。
・【デザイン性と機能性】着脱しやすいフルジップタイプ。スタイリッシュでおしゃれなデザイン性と機能性に優れたサウナスーツです。ちょっとした防寒着としてもお使い頂けます。
・【減量や余分な脂肪を燃焼するには『基礎代謝をあげる』】ことが大切と、多くの医学博士が発表しています。基礎代謝を上げる方法で、『体温を上昇させる』『腸内環境を整える』『水分を沢山摂取する』があります。
・【発汗性能が約5倍・体温上昇】弊社サウナスーツは、ファイバーテクノロジーによる特
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 28.30 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SMARTY 世界代表選手も愛用動画付 サウナスーツ レディース メンズ ダイエット 上下セット ３点セット 洗濯可 大量発汗 ランニング
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落札価格7614円
312 入札履歴
終了
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