『白玉石 20mm-30mm 60kg (10kg袋×6) 砂利 白い石 防犯砂利【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 23時 19分に出品され03月04日 23時 19分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
白玉石 20mm-30mm 60kg (10kg袋×6) 砂利 白い石 防犯砂利
【商品説明】
・【発送地域】本州以外の北海道・沖縄・離島地域へのお届けは対応しておりません。
・サイズ：20mm-30mm
・材質：砂利 (自然石)、薬剤不使用
・色：白、グレー、ベージュ
・重量：40kg (10kg袋×4)、配送箱：20kg単位のお届け
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7614円
532 入札履歴
終了
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