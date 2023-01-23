『ニッタク(Nittaku) 卓球 ラバー用品 のりシートプラス 50枚入り NL-9629【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 06時 07分に出品され03月27日 06時 07分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニッタク(Nittaku) 卓球 ラバー用品 のりシートプラス 50枚入り NL-9629
【商品説明】
・50枚?E=1セチE??
・日本卓球協会?E認接着シーチE公認番号110706NTGL02
・生産国:日本
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 18.80 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7613円
302 入札履歴
終了
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