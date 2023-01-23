『美浜卸売ペーパーアンダーシャツ Mサイズ 1枚入×20個セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 06時 31分に出品され04月30日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【美浜卸売】ペーパーアンダーシャツ Mサイズ 1枚入×20個セット:
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7580
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¥ 7580
落札価格7611円
56 入札履歴
終了
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