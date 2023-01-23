『美浜卸売ペーパーアンダーシャツ Mサイズ 1枚入×20個セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 06時 31分に出品され04月30日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

【美浜卸売】ペーパーアンダーシャツ Mサイズ 1枚入×20個セット:



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

その他ベビー、キッズ、マタニティ用品 タグ 美浜卸売ペーパーアンダーシャツ

Mサイズ

1枚入×20個セット