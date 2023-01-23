『Anlik ステンレステーブル 折り畳み 焚き火 キャンプ ファミリー用 収納バッグ付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 31分に出品され03月06日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Anlik ステンレステーブル 折り畳み 焚き火 キャンプ ファミリー用 収納バッグ付き
【商品説明】
・70cmX34cm天板、二人キャンプに理想のサイズ。脚を開くだけで簡単セッティング。裏面のロックオン金具が使用時の安定感を確保できます。
・アウトドア、キャンプ焚き火のそばでの使用はもちろん、インテリアのサイドテーブルとしても使い勝手良い。
・収納バッグが付属しており、持ち運び便利。バッグは緩衝材入り加工、中身をしっかりガードできます。マジックテープの開閉式なので簡単に出し入れができます。
・天板が430ステンレス製、堅牢感・耐久性があります。熱いダッチオーブン、炭火コンロ台や鍋など、安心して置けます。
・素材：バンブー（楠竹）、430ステンレス 重量：約4.3kg
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 72.00 cm
重量 : 4.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7610円
751 入札履歴
終了
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