『マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 06時 15分に出品され05月11日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,604円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー， 手持ち
・タテ29cmxヨコ42cmxマチ14.5cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル、合成皮革
・重量:1110g
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 43.60 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0
¥ 7604
マジェスティック ミル ビジネスバッグ 3WAY(手提げ・リュック・ショルダー/キャリー通し付き) ブリーフケース 防水カサ袋付属 MMB0
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落札価格7604円
378 入札履歴
終了
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