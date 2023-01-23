『大きいサイズ Mc.S.P 半袖開襟アロハシャツ 3L 4L 5L 6L 7L 8L ネイビー ラッピング可【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 19時 21分に出品され05月05日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,601円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大きいサイズ Mc.S.P 半袖開襟アロハシャツ 3L 4L 5L 6L 7L 8L ネイビー ラッピング可



シャツです。



オープンカラー／総柄プリント(転写)／胸ポケット有／サイドスリット有／バックサイドタック／木調ボタン／日本製



ブランド解説MC.S.P

MC.S.P(エムシーエスピー)。

大きいサイズの方へ特別な提案、ベーシックとクオリティを兼ね備えたオリジナルブランド「MC.S.P」。

体の大きな人に優しい機能を盛り込み、幅広い年代層にもどんなスタイルにも適応するベーシックなデザイン。



[単位/cm]

3L | バスト : 140 | 総丈 : 82 | 首周り : 46 | 肩幅 : 58 | 袖口 : 46 |

4L | バスト : 150 | 総丈 : 84 | 首周り : 48 | 肩幅 : 60 | 袖口 : 48 |

5L | バスト : 160 | 総丈 : 86 | 首周り : 50 | 肩幅 : 62 | 袖

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Mc.S.P

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