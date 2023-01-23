『大きいサイズ Mc.S.P 半袖開襟アロハシャツ 3L 4L 5L 6L 7L 8L ネイビー ラッピング可【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 19時 21分に出品され05月05日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,601円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大きいサイズ Mc.S.P 半袖開襟アロハシャツ 3L 4L 5L 6L 7L 8L ネイビー ラッピング可
シャツです。
オープンカラー／総柄プリント(転写)／胸ポケット有／サイドスリット有／バックサイドタック／木調ボタン／日本製
ブランド解説MC.S.P
MC.S.P(エムシーエスピー)。
大きいサイズの方へ特別な提案、ベーシックとクオリティを兼ね備えたオリジナルブランド「MC.S.P」。
体の大きな人に優しい機能を盛り込み、幅広い年代層にもどんなスタイルにも適応するベーシックなデザイン。
[単位/cm]
3L | バスト : 140 | 総丈 : 82 | 首周り : 46 | 肩幅 : 58 | 袖口 : 46 |
4L | バスト : 150 | 総丈 : 84 | 首周り : 48 | 肩幅 : 60 | 袖口 : 48 |
5L | バスト : 160 | 総丈 : 86 | 首周り : 50 | 肩幅 : 62 | 袖
... つづきは商品説明をご覧ください
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落札価格7601円
608 入札履歴
終了
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