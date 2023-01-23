『コモンセMaisto マイスト1/18 希少 Bugatti Chiron レッド ブガッティ シロンコモンセ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 41分に出品され03月17日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コモンセMaisto マイスト1/18 希少 Bugatti Chiron レッド ブガッティ シロンコモンセ
【商品説明】
X01M9BSRSA
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7595円
566 入札履歴
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