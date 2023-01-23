『コモンセMaisto マイスト1/18 希少 Bugatti Chiron レッド ブガッティ シロンコモンセ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 41分に出品され03月17日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,595円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コモンセMaisto マイスト1/18 希少 Bugatti Chiron レッド ブガッティ シロンコモンセ



【商品説明】



X01M9BSRSA



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ コモンセMaisto

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