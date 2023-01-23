『フジクラ(Fujikura) シャフト MCI BK80 フレックス:S 番手:#7 シャフトの長さ:37.0インチ シャフト重量:78.0【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 46分に出品され03月10日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

フジクラ(Fujikura) シャフト MCI BK80 フレックス:S 番手:#7 シャフトの長さ:37.0インチ シャフト重量:78.0



【商品説明】

・Tip径/テーパー長：9.05/40mm、Butt径：14.95

・フレックス：S、番手：#7

・製品長：37.0、重量：78.0、トルク：3.2

・調子：中



【サイズ】

高さ : 2.01 cm

横幅 : 2.01 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。