『ｃｒａｎｋｂｒｏｔｈｅｒｓ(クランクブラザーズ) 超軽量 ビンディングペダル エッグビーター1 Ｖ2 ブラック 574607【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 04時 39分に出品され04月22日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ｃｒａｎｋｂｒｏｔｈｅｒｓ(クランクブラザーズ) 超軽量 ビンディングペダル エッグビーター1 Ｖ2 ブラック 574607
【商品説明】
・4面キャッチで最適な泥の排出が可能。
・ウィング素材:プレス加工スチール製
・エッグビーターのポテンシャルを余すことなく体感できるバリューモデル。
・スピンドル素材:鍛造SCM435(クロムモリブデン鋼)製
・スプリング素材:300番台ステンレススチール製。
・ボディ素材:プレス加工スチール製
・調節可能なリリースアングル。
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 14.90 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
939 入札履歴
終了
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