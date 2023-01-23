『ｃｒａｎｋｂｒｏｔｈｅｒｓ(クランクブラザーズ) 超軽量 ビンディングペダル エッグビーター1 Ｖ2 ブラック 574607【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 04時 39分に出品され04月22日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ｃｒａｎｋｂｒｏｔｈｅｒｓ(クランクブラザーズ) 超軽量 ビンディングペダル エッグビーター1 Ｖ2 ブラック 574607



【商品説明】

・4面キャッチで最適な泥の排出が可能。

・ウィング素材:プレス加工スチール製

・エッグビーターのポテンシャルを余すことなく体感できるバリューモデル。

・スピンドル素材:鍛造SCM435(クロムモリブデン鋼)製

・スプリング素材:300番台ステンレススチール製。

・ボディ素材:プレス加工スチール製

・調節可能なリリースアングル。



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 14.90 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自転車

フレーム、パーツ タグ ｃｒａｎｋｂｒｏｔｈｅｒｓ(クランクブラザーズ)

超軽量

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ブラック

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